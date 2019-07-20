В двух метрах от пропасти: популярный в Украине курорт сползает в море. Фоти и видео

Популярная база отдыха "Металлург" в селе Новоконстантиновка (Тубал) Приазовского района (Запорожская область) оказалась в буквальном смысле на краю пропасти.

Дорогу к ней отделяет от многометрового обрыва всего несколько шагов, пишет "РИА Мелитополь". "Люди ходят буквально в двух метрах от пропасти и ситуация с каждым днем ухудшается", — рассказало издание. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Местные жители предоставили несколько снимков, на которых видно, что море вымыло огромный кусок берега.

Обвал возле базы отдыха "Металлург" "РИА Мелитополь"

Виной тому, говорят экологи, молы, выстроенные на берегу базы. На кадрах видно, что берег продолжает активно разрушаться и находится на нем по-настоящему опасно, следующий обвал может произойти в любой момент.

Обвал возле базы отдыха "Металлург" "РИА Мелитополь"

Обвал возле базы отдыха "Металлург" "РИА Мелитополь"

Обвал возле базы отдыха "Металлург" "РИА Мелитополь"

Обвал возле базы отдыха "Металлург" "РИА Мелитополь"

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок.

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