Украинский турист погиб в первый день отдыха в Болгарии

На болгарском курорте "Солнечный берег" погиб турист из Украины.

Тело 31-летнего мужчины было найдено на пляже возле отеля "Гларус" 11 сентября. По предварительным данным, мужчина утонул, а позже его тело волной принесло к берегу, передает News.bg.

Полицейские выяснили, что турист погиб в первый же деть отдыха, той же ночью он поселился в гостинице.

Тело доставили в больницу в Бургасе для проведения экспертизы, начато досудебное расследование.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Египте в больницу доставили 5-летнюю украинку из Сум. У ребенка врачи нашли специфические травмы половых органов и, заподозрив изнасилование, обратились в полицию.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!