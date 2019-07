Туристы бросались в море: в Италии проснулся вулкан Стромболи. Фото и видео

На острове в южной части Италии проснулся вулкан Стромболи, который последний раз извергал лаву в 2009 году.

Об этом сообщает агентство АНСА.(Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, с вершины вулкана спустились потоки лавы, которые напугали туристов. Люди от страха бросились спасаться в море.

Скриншот

Вулкан Стромболи Twitter James Attlee‏

Вулкан Стромболи Twitter Alex Contrera

Вулкан Стромболи Euronews‏

Вулкан Стромболи Euronews‏

Вулкан Стромболи АНСА

По данным СМИ, вулкан также выбрасывает раскаленные камни, называемые лапилли, и колонны черного дыма. Извержение Стромболи привело к пожарам по всему острову. Отмечается, что в их тушении задействовали вертолеты.

При этом, местные экстренные службы заявили о готовности эвакуировать тех, кто хочет покинуть остров. Они заверили, что не расценивают ситуацию, как критическую.

Вулкан Стромболи Euronews‏

Вулкан Стромболи Euronews‏

Вулкан Стромболи АНСА

View from the Panarea harbor as Stromboli erupts. Hoping everyone is safe on the ground. Visible lava flows headed down the mountain. pic.twitter.com/apZT3G3C57 — Alex Hopson (@TheAlexHopson) 3 июля 2019 г.

Tourists are describing the eruption on the Italian island of Stromboli as "enormous."https://t.co/5ig2my4IZY pic.twitter.com/czOJMSsYby — euronews (@euronews) 3 июля 2019 г.

Live feed of Stromboli volcano off the coast of Sicily as a larger than normal explosion occurs not long ago.https://t.co/DD7wQnaKPb — Jack McKelvie 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@JackMcKelvie) 3 июля 2019 г.

#BREAKING: Large eruption underway at Stromboli Volcano in southern Italy. pic.twitter.com/1iCEeomhTc — UA News (@UrgentAlertNews) 3 июля 2019 г.

Was out enjoying nice day on Italian sea when the volcano they say “never has big eruptions” had a major eruption. #Stromboli pic.twitter.com/ij5CagZZtd — Ben Meisel (@BenrulesYEE) 3 июля 2019 г.

