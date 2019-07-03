Туристы бросались в море: в Италии проснулся вулкан Стромболи. Фото и видео

На острове в южной части Италии проснулся вулкан Стромболи, который последний раз извергал лаву в 2009 году.
Об этом сообщает агентство АНСА.(Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По словам очевидцев, с вершины вулкана спустились потоки лавы, которые напугали туристов. Люди от страха бросились спасаться в море.
Скриншот
Вулкан Стромболи
Twitter James Attlee
Вулкан Стромболи
Twitter Alex Contrera
Вулкан Стромболи
Euronews
Вулкан Стромболи
Euronews
Вулкан Стромболи
АНСА
По данным СМИ, вулкан также выбрасывает раскаленные камни, называемые лапилли, и колонны черного дыма. Извержение Стромболи привело к пожарам по всему острову. Отмечается, что в их тушении задействовали вертолеты.
При этом, местные экстренные службы заявили о готовности эвакуировать тех, кто хочет покинуть остров. Они заверили, что не расценивают ситуацию, как критическую.
Вулкан Стромболи
Euronews
Вулкан Стромболи
Euronews
Вулкан Стромболи
АНСА
View from the Panarea harbor as Stromboli erupts. Hoping everyone is safe on the ground. Visible lava flows headed down the mountain. pic.twitter.com/apZT3G3C57— Alex Hopson (@TheAlexHopson) 3 июля 2019 г.
Tourists are describing the eruption on the Italian island of Stromboli as "enormous."https://t.co/5ig2my4IZY pic.twitter.com/czOJMSsYby— euronews (@euronews) 3 июля 2019 г.
Live feed of Stromboli volcano off the coast of Sicily as a larger than normal explosion occurs not long ago.https://t.co/DD7wQnaKPb— Jack McKelvie 🏴 (@JackMcKelvie) 3 июля 2019 г.
#BREAKING: Large eruption underway at Stromboli Volcano in southern Italy. pic.twitter.com/1iCEeomhTc— UA News (@UrgentAlertNews) 3 июля 2019 г.
Was out enjoying nice day on Italian sea when the volcano they say “never has big eruptions” had a major eruption. #Stromboli pic.twitter.com/ij5CagZZtd— Ben Meisel (@BenrulesYEE) 3 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, на острове Сицилия (Италия) в пятницу, 31 мая, началось извержение крупнейшего в Европе вулкана Етна.
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