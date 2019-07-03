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Туристы бросались в море: в Италии проснулся вулкан Стромболи. Фото и видео

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На острове в южной части Италии проснулся вулкан Стромболи, который последний раз извергал лаву в 2009 году.

Об этом сообщает агентство АНСА.(Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, с вершины вулкана спустились потоки лавы, которые напугали туристов. Люди от страха бросились спасаться в море.

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Туристы бросались в море: в Италии проснулся вулкан Стромболи. Фото и видео

Скриншот

Вулкан Стромболи

Вулкан Стромболи

Twitter James Attlee‏

Вулкан Стромболи

Вулкан Стромболи

Twitter Alex Contrera

Вулкан Стромболи

Вулкан Стромболи

Euronews‏

Вулкан Стромболи

Вулкан Стромболи

Euronews‏

Вулкан Стромболи

Вулкан Стромболи

АНСА

По данным СМИ, вулкан также выбрасывает раскаленные камни, называемые лапилли, и колонны черного дыма. Извержение Стромболи привело к пожарам по всему острову. Отмечается, что в их тушении задействовали вертолеты.

При этом, местные экстренные службы заявили о готовности эвакуировать тех, кто хочет покинуть остров. Они заверили, что не расценивают ситуацию, как критическую.

Вулкан Стромболи

Вулкан Стромболи

Euronews‏

Вулкан Стромболи

Вулкан Стромболи

Euronews‏

Вулкан Стромболи

Вулкан Стромболи

АНСА

Как сообщал OBOZREVATEL, на острове Сицилия (Италия) в пятницу, 31 мая, началось извержение крупнейшего в Европе вулкана Етна.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Место
Италия
Тег
вулкан
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