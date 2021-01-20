Сегодня, я расскажу о путешествии в Дубай, ОАЭ. Очень долго не могла решиться на эту поездку. Но в условиях ковида, выбирать из широкого перечня стран особо не приходится, поэтому почему бы не открыть для себя новую страну. Ожидания у меня были завышенные, так как от многих своих знакомых я слышала очень восторженные отзывы.

Но, как уже подтвердилось несколько раз, у каждого свое мнение. Мой вывод вы увидите в конце статьи.

Если надо было бы описать город одним словом, я выбрала бы слово “масштаб”. Такое ощущение, что город соревнуется за звания самых высоких и больших небоскребов, фонтанов, колеса обозрения, шоппинг-моллов, парков развлечений. И действительно, все сделано с размахом и красиво. В вечернее время, город выглядит великолепно, множество подсветок, огней, небоскребы разных форм и высоты очень эффектны. Все в городе сделано для комфорта в буквальном смысле. Очень удобная инфраструктура. На пляжах все продумано до мелочей. Везде идеальная чистота.

Итак, далее подробнее, информация, которая будет вам полезна.

Подготовка к поездке.

По правилам, за 96 часов вам необходимо сдать пцр-тест на covid в одной из лабораторий, которые признаются стороной OAЭ. Список таких лабораторий с адресами в крупных городах Украины, мне дали в турагентсве, также о правилах въезда можно почитать тут.

Обязательно нужно оформить страхование от короновируса на даты поездки. Этот документ спросили, когда я уже возвращалась в Киев.

Больше никаких специальных бумаг, кроме паспорта и билета не требуется.

Лететь кстати, 5 часов. Запаситесь снеками, книгой, фильмами, медитациями и тд., в общем подумать о жизни вы точно успеете.

Короновирус.

Как только вы прилетите в аэропорт Дубай вам необходимо будет сдать повторный тест. Это бесплатно, делается очень быстро. После паспортного контроля, вас организованной шеренгой направят на тестирование. Сначала ваши данные вносят в базу, потом выдают вам пакетик с колбой, где находиться палочка для анализа и специальная жидкость. С пакетиком вы далее идете к медику, который берет анализ. После этого вам на паспорт клеят наклейку с QR-кодом и вы в течении 48 часов должны проверять там результат. Мы прилетели в 5 вечера, наш результат был готов на следующий день в 12 дня. Выходить на улицу до получения результатов запрещено, это никто не проверяет, все на совести туристов. Мы например, ждали в отеле. При этом на территории отеля вы можете спокойно передвигаться.

В Дубае на улице обязательно нужно носить маску, штраф 800$. Без маски вы можете находиться в кафе ресторанах и на пляже. То есть, если вы купили мороженное, то нельзя идти с ним по улице неспешно его есть, надо есть сразу на месте где купили.

Авиабилеты и жилье.

Так как мы ехали в Дубай встречать Новый Год, цены на этот период были выше обычных 300$ на авиабилеты. Стоимость перелета в обе стороны была около 700$ на человека, поєтому, первый раз за много лет я купила тур в агентстве. В него уже входили авиабилеты, отель, завтрак, страховка, трансфер. Вот вам и лайфхак, всегда проверяйте сколько стоит самостоятельное путешествие и сколько стоит готовый тур. Иногда, можно найти более выгодный вариант, так в нашем случае и произошло.

Цена тура будет зависеть от уровня отеля. Сейчас не в праздничные дни, арендовать квартиру в Дубай Марине, это центр, стоит около 90$ в день, можно найти и более дешевые варианты отдаленные от центра около 60$.

Погода.

Зимой темпура в Дубае идеальная, 26-27 градусов. Можно спокойно ходить в шортах, юбках, сарафанах. В общем берите летний гардероб и легкую куртку, например джинсовую, вечером может стать немного прохладно. Вода в море холодная, если вы морж, то вам понравиться. Но, совершенно спокойно можно отдыхать на шезлонге и купаться в бассейнах, они как правило с подогревом. Такой бассейн был у нас в отеле.

Правила поведения.

Перед поездкой я закупилась платками, чтобы закрывать плечи, набрала длинных сарафанов, так как страна мусульманская. А когда приехала, то все ходили, кто в чем. Совершенно спокойно можно носить короткие юбки, шорты, топы, никто на вас смотреть осуждающими взглядами не будет. Дубай очень светский Эмират. Если вы планируете ехать женской компанией, то тоже можете не переживать, приставать к вам не будут. В Дубае вообще очень безопасно, камеры на каждом метре. Если вы что-то где-то забудете, можете быть уверены, что никто вашу вещь не возьмет.

Цены.

Скажу честно, город дорогой. Дорого все. Блюдо в обычном кафе, например салат будет стоить около 30 дирхам (примерно 230 грн), второе блюдо 45-50 дирхам (примерно 380 грн). Из хороших новостей, порции блюд большие. Цены в супермаркете не сильно ниже, например 200 г ветчины из индейки 20 дирхам. А если вы хотите сходить в хороший ресторан с красивым видом, цена блюда будет составлять в среднем 145 дирхам (1010 грн).

Поэтому, если вы бюджетный турист, выбирайте район, где много уличных закусочных.Например, район Дейра. В нашем районе таких мест не было.

Если вы планируете пить алкоголь (что за вопрос, конечно планируете:), например, обычное пиво в баре стоит 30 дирхам. Коктейли и чистый алкоголь будет в разы дороже. Поэтому, советую брать алкоголь с собой. На улицах пить строго запрещено, а вот в номере отеля или апартаментах, это ваше дело.

Проезд на метро из одного конца города в другой стоит 10,5 дирхам, цена зависит от зоны города куда вы направляетесь. Иногда дешевле брать такси, особенно если вас несколько человек.

Аренда шезлонга на пляже без зонта и без полотенца 60 дирхам. Сами пляжи бесплатные.

Шопинг.

Была в двух шоппинг-моллах. Представлено огромное количество брендов от люксовых до масс-маркета. Но по поводу доступности сложно сказать, на мой взгляд по ценам нет больших отличий, если сравнивать с Украиной.

Что посмотреть.

Из достопримечательностей, которые меня впечатлили:

Курорт Atlantis, это целый комплекс с аквапарком, пляжем, магазинами. Там можно просто погулять внутри, что мы и сделали. Кстати, внутри находится здоровенный аквариум, который можно посмотреть совершенно бесплатно. А доехать до курорта можно на монорельсе и посмотреть как выглядит остров Пальма. Парк Miracle Garden, это самый большой в мире цветочный парк. Гулять там сплошное наслаждение для глаз. А какие фото можно сделать:) Сафари в пустыню. Это лучшее впечатление всей поездки. Сначала вас покатают на джипах по песчаным барханам (это прямо экстремально, не миленькая медленная поездка), потом привезут в стилизованный лагерь бедуинов, где вас будет ждать барбекю, восточные сладости и шоу-программа. Я бы сказала, пустыня, это must see! Небоскреб Дубайская арка с прозрачным полом. Это новая достопримечательность, поэтому туристов там пока немного, надо пользоваться моментом. Фонтаны возле небоскреба Бурдж-Халифа. Музыкальное водное шоу начинается вечером с 18:00 и повторяется каждые пол часа. Набережная района Дубай Марина. Красивое место для неспешной вечерней или дневной прогулки.

Мой вывод: Впечатление у меня осталось двоякое. С одной стороны город очень современный, богатый, все с размахом, а с другой стороны достаточно однообразный. В какой-то момент сплошные небоскребы и шопинг-моллы начинают как-то давить. Поэтому, мне кажется, оптимально ехать на 7 дней. Вы успеете все посмотреть и вам не надоест. Посетить Дубай, однозначно стоит, тем более город постоянно растет и меняется.

Приятных путешествий!

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