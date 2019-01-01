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/Туризм

Платить за вход в город: в Италии приготовили новшества для туристов

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Летом 2019 года власти итальянской Венеции введут плату для туристов за вход в город.

Как передает La Repubblica, стоимость билетов в "плавающий город" будет составлять от 2,5 до 10 евро. Местные власти планируют воспользоваться новым законом, согласно которому муниципалитету разрешено по собственному усмотрению брать плату с туристов, которые прибывают в город на каком-либо транспорте.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро рассказал, что ежегодно город посещают порядка 20 миллионов человек, и вырученные деньги могут быть потрачены на его уборку.

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По предварительным данным, плата за вход в Венецию будет заложена в стоимость билета на корабль, самолет, автобус или поезд. Ожидается, что введение нового налога будет приносить в городскую казну около 50 миллионов евро в год.

Платить за вход в город: в Италии приготовили новшества для туристов

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшей осенью Венецию сильно затопило. Несмотря на то, что уровень воды местами достигал колен, рестораны и кафе продолжали работать, а местные жители и туристы не обращали внимания на стихию и активно проводили время.

Место
ИталияВенеция
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