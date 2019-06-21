Лучше, чем в Одессе! Чем хорош отдых в Мелекино

Лето – пора отпусков. Традиционно часть украинцев поедет отдыхать за границу, а часть – отправится на черноморское побережье. Но что делать, если слетать за границу у вас не получается, а переполненные пляжи где-то под Одессой не вызывают восторга? Езжайте на Азовское море!

В чем азовское побережье выигрывает у черноморского и насколько дешевле отдыхать в Приазовье – читайте в нашем материале.

Еще до аннексии Крыма Россией ходили легенды о дороговизне отдыха на полуострове при практически полном отсутствии сервиса. За те же деньги, за которые можно было отдохнуть в Турции или Египте по системе "все включено", в Крыму предлагали скромные условия для ночевки и не очень опрятные пляжи.

Пляж в Феодосии kafanews.com

Начиная с 2014-го года для большинства украинцев проводить отпуск в Крыму стало невозможно не только по причине сложностей при проезде "границы" и отсутствия прямого транспортного сообщения, но и из соображений недопустимости своими деньгами поддерживать оккупантов. Так что основной наплыв отдыхающих приняли на себя причерноморские курортные города на материковой части Украины. Прежде всего - Одесса.

Одесса Цензор

Но повышенный спрос на услуги обычно вызывает их существенное подорожание. Так что на украинских черноморских курортах подорожало, без преувеличения, все: от аренды жилья или цен на комнаты в пансионатах – до продуктов на рынке.

Так, цены на проживание в этом году варьируются от 600 грн с человека в номере с частичными удобствами до 10 тысяч гривен – за виллу. При этом, снять квартиру посуточно можно в среднем за 1 тыс.грн в день с человека, а номер-стандарт с завтраком и возможностью поплавать в бассейне в неплохом отеле обойдется от 2 до 5 тысяч грн/сутки.

Одесса kirillovka.ks.ua

При этом обед для двоих в средней руки ресторане обойдется в среднем в 500 грн. Да и продукты на рынке в разгар туристического сезона стоят дороже, чем в среднем по стране.

Впрочем, чтобы понежиться на пляже и поплескаться в морской воде, совершенно не обязательно ехать на переполненное людьми черноморское побережье. Отличной и куда более выгодной с точки зрения затрат альтернативой может стать Азовское море.

adonis-crimea.com.ua

Отдых на Азовском море показан, прежде всего, семьям с маленькими детьми. Ведь это море куда более мелкое, чем Черное. И вода в нем летом – значительно теплее. К июлю она и вовсе прогревается до +30. К тому же, благодаря степным ветрам климат здесь суше, чем на Черном море – поэтому и жара переносится куда проще. А значит – не придется тратить драгоценные дни отпуска на последствия акклиматизации у малышей.

berdyansk.online

Кроме отдыха, на Азове есть все условия для того, чтобы поправить здоровье. Ведь вода в Азовском море – уникальна по своему составу и содержит 92 полезных для организма человека вещества и микроэлемента, позволяющие вылечить множество заболеваний, от дерматологических – до сердечно-сосудистых. А полезные грязи, которых на Азовском море – великое множество – помогут сберечь молодость и красоту.

И, конечно же, отдых на азовском побережье обойдется куда дешевле, чем на черноморском.

Ofir Tours

Так, к примеру, в курортном поселке Мелекино в Мангушском районе Донецкой области, в частных пансионатах и на базах отдыха приезжих селят от 50 грн, а стоимость номеров стартует от 200 гривен за сутки. Самые комфортабельные номера в хороших отелях обойдутся в 500-700 грн. В разгар сезона, который здесь припадает на июль, цены могут незначительно подняться.

Мелекино Travello.com.ua

Отличительная особенность Мелекино – старых "убитых" советских баз отдыха здесь значительно меньше, чем в целом по побережью. Большинство пансионатов и баз в Мелекино были построены сравнительно недавно.

Большой плюс – где бы вы не поселились, море будет совсем рядом. Ведь поселок растянулся на паре десятков километров берега. Он поделен на два спуска: первый – более тихий и спокойный, второй больше придется по вкусу любителям ночной жизни.

Радио Свобода

Пляжи в поселке – песчаные с небольшой примесью ракушки. Дно моря – пологое. В избытке представлены всевозможные водные аттракционы, катера, скутеры – по достаточно демократическим ценам. Много дешевых кафе. А цены на экологически чистые фрукты, овощи, домашние молокопродукты и свежую, а также вяленую рыбу на рынках (их здесь несколько) – на удивление низкие.

Отсюда удобно съездить на прогулку в Мариуполь. А совсем рядом от Мелекино расположилась Белосарайская коса с ее заповедными зонами и потрясающе разнообразной флорой и фауной.

Белосарайская коса Zruchno.Travel

Так что на азовском побережье вы сможете и отдохнуть, и оздоровиться, и запастись яркими впечатлениями на весь следующий год – за относительно небольшие деньги.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!