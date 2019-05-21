Женщина год копила на путешествие ко дню рождения, которое обернулось адом

Жительница Британии Карен Дэвис год собирала на поездку в Лас-Вегас, однако, отравилась в самолете, из-за чего пробыла в больнице весь отпуск.

Печальную историю она рассказала таблоиду The Sun.

Отмечается, что женщина еще за год до своего 40-летия решила собирать деньги и начала планировать полет в Лас-Вегас на юбилей, в итоге, она взяла билеты на самолет British Airways и решила отправиться вместе со своей сестрой.

Карен вегетарианка, а перелет из Британии в США достаточно долгий, потому она заранее позаботилась о заказе для себя специальной еды, однако, на борту ей принесли салат, в котором на помидорах было четко видно плесень.

Женщина, само собой, не стала есть испорченный салат, но поела основное блюдо, которое выглядело целым, - потом от работников авиакомпании она узнала, что специальная еда готовится только за 48 часов до вылета.

Когда она прибыла в гостиницу, то почувствовала недомогание, у нее началась рвота, но она обратилась к медикам лишь через 30 часов после начала болезни, и в целом три дня провела, прикованной к кровати, не смогла даже выпить шампанского, которое отель поставил в их номер.

При этом вся поездка продлилась всего четыре дня, и сестра была вынуждена постоянно быть рядом с родственницей, тоже лишившись отдыха.

"У нас нет фотографий или воспоминаний о поездке, которая должна была стать для нас путешествием на всю жизнь", - говорит Карен Дэвис.

Напомним, ранее молодая пара из Британии отправилась в свадебное путешествие в США, однако, обнаружила в своей гостинице очень неприятный сюрприз.

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