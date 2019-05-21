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Женщина год копила на путешествие ко дню рождения, которое обернулось адом

1.5тЧитать материал на украинском

Жительница Британии Карен Дэвис год собирала на поездку в Лас-Вегас, однако, отравилась в самолете, из-за чего пробыла в больнице весь отпуск.

Печальную историю она рассказала таблоиду The Sun.

Отмечается, что женщина еще за год до своего 40-летия решила собирать деньги и начала планировать полет в Лас-Вегас на юбилей, в итоге, она взяла билеты на самолет British Airways и решила отправиться вместе со своей сестрой.

Женщина год копила на путешествие ко дню рождения, которое обернулось адом

Карен вегетарианка, а перелет из Британии в США достаточно долгий, потому она заранее позаботилась о заказе для себя специальной еды, однако, на борту ей принесли салат, в котором на помидорах было четко видно плесень.

Женщина год копила на путешествие ко дню рождения, которое обернулось адом

Женщина, само собой, не стала есть испорченный салат, но поела основное блюдо, которое выглядело целым, - потом от работников авиакомпании она узнала, что специальная еда готовится только за 48 часов до вылета.

Когда она прибыла в гостиницу, то почувствовала недомогание, у нее началась рвота, но она обратилась к медикам лишь через 30 часов после начала болезни, и в целом три дня провела, прикованной к кровати, не смогла даже выпить шампанского, которое отель поставил в их номер.

Женщина год копила на путешествие ко дню рождения, которое обернулось адом

При этом вся поездка продлилась всего четыре дня, и сестра была вынуждена постоянно быть рядом с родственницей, тоже лишившись отдыха.

"У нас нет фотографий или воспоминаний о поездке, которая должна была стать для нас путешествием на всю жизнь", - говорит Карен Дэвис.

Женщина год копила на путешествие ко дню рождения, которое обернулось адом

Напомним, ранее молодая пара из Британии отправилась в свадебное путешествие в США, однако, обнаружила в своей гостинице очень неприятный сюрприз.

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