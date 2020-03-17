Выяснился способ сэкономить на проживании в гостинице

Гостиничный номер, скорее всего, обойдется вам дешевле, если бронировать его напрямую, а не через популярные сервисы вроде Booking.com.

Недавно проведенное исследование показало, что 8 из 10 номеров были дешевле, если их бронировали непосредственно на сайте отеля, сообщает The Sun.

Экономия составила примерно 12%.

pixabay.com

Порой отели при бронировании напрямую даже предлагают дополнительные услуги вроде скидок на спа или бесплатные завтраки.

Чаще всего, в цену на крупных сайтах-посредниках входит скрытая комиссия, хотя сами сервисы это и отрицают, поясняет издание.

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