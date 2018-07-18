Все в отпуск: где отдыхают украинские звезды летом-2018

Лето в самом разгаре, а это значит, что долгожданная пора отпусков - тоже. И пока кто-то еще только с предвкушением планирует свой отдых, другие уже успели расслабиться и получить море ярких впечатлений.

Не остались без отдыха и украинские звезды. Регина Тодоренко, Александр Пономарев, Юрий Горбунов, Катерина Осадчая и многие другие уже успели насладиться всеми прелестями летнего отдыха.

OBOZREVATEL рассказывает, какие места или курорты выбрали в этом сезоне украинские селебритиз.

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая и певица Регина Тодоренко побывала в Лондоне.

Певец Александр Пономарев с сыном отдыхают в Монте-Карло, Монако.

instagram.com/ponomaryovoleksandr

Актер Дмитрий Ступка наслаждается отдыхом в Турции.

instagram.com/stupka777

Участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева с мужем тоже отдыхают в Турции.

instagram.com/ilonagvozdeva

Телеведущие Юрий Горбунов и Катерина Осадчая отправились на Одесский кинофестиваль. А заодно - и на море.

instagram.com/gorbunovyuriy

instagram.com/kosadcha

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где в этом году отдыхали звезды тревел-шоу.