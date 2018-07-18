Все в отпуск: где отдыхают украинские звезды летом-2018

Лето в самом разгаре, а это значит, что долгожданная пора отпусков - тоже. И пока кто-то еще только с предвкушением планирует свой отдых, другие уже успели расслабиться и получить море ярких впечатлений.
Не остались без отдыха и украинские звезды. Регина Тодоренко, Александр Пономарев, Юрий Горбунов, Катерина Осадчая и многие другие уже успели насладиться всеми прелестями летнего отдыха.
OBOZREVATEL рассказывает, какие места или курорты выбрали в этом сезоне украинские селебритиз.
Скриншот: instagram.com/reginatodorenko
Телеведущая и певица Регина Тодоренко побывала в Лондоне.
Певец Александр Пономарев с сыном отдыхают в Монте-Карло, Монако.
instagram.com/ponomaryovoleksandr
Актер Дмитрий Ступка наслаждается отдыхом в Турции.
instagram.com/stupka777
Участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева с мужем тоже отдыхают в Турции.
instagram.com/ilonagvozdeva
Телеведущие Юрий Горбунов и Катерина Осадчая отправились на Одесский кинофестиваль. А заодно - и на море.
instagram.com/gorbunovyuriy
instagram.com/kosadcha
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