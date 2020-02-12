Европейцы стали чаще вкладывать в поездки, а не в имущество

54% жителей Европы предпочитают тратить деньги на путешествия, а не копить на покупку недвижимости или другого имущества.

Таковы результаты опроса, проведенного институтом маркетинговых исследований Ipsos по поручению банка ING Bank, сообщает Delfi со ссылкой на немецкий журнал Stern.

В опросе приняли участие 15 тыс. человек из 15 стран.

"Многие люди в развитых западных странах в настоящий момент не видят для себя шансов приобрести собственное жилье. Вместо сбережений они предпочитают тратить деньги на путешествия", — приходят к выводу исследователи.

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16% опрошенных на вопрос, когда они намерены купить жилье, ответили – никогда. Еще 38% были менее категоричны, но также согласились, что "вероятно" никогда не будут тратить деньги на недвижимость.

По их словам, у них есть более приоритетные вещи, вроде, путешествий, хобби или рождения детей.

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