Во время Евровидения-2019 в Израиле жестко обманывали туристов

Туристки из Великобритании во время Евровидения-2019, которое проходило в Израиле, приехали в забронированный отель и обнаружили на его месте заброшенное здание.

Кристин и Тоня Силман отправились в Тель-Авив, предварительно забронировав на Booking.com номер в отеле Royal Jaffa на период с 16 по 18 мая. Они хотели посетить международный конкурс Евровидение, пишет Daily Mail.

dailymail.co.uk

Пара заплатила 120 фунтов стерлингов за ночь, но по приезду туристки обнаружили не благоустроенную гостиницу, а пустое заброшенное здание с разбитыми окнами и лестничной площадкой.

"Это был не совсем тот пляжный отель с балконами, выходящими к морю, который мы ожидали", ― рассказывает Силман.

dailymail.co.uk

Пара обратилась за помощью в пятизвездочный отель по соседству, и его администратор рассказал им, что это не первый случай мошенничества по этому адресу.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве засекли двух злоумышленниц, которые на продаже "липовых" туристических путевок обманули людей на 2 млн грн. Как выяснилось, в правоохранительные органы столицы обратилось 39 граждан, которые оплатили путевки одном из туристических агентств, однако услуги так и не получили.

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