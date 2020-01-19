В затопленной Австралии заметили ужасное существо

В Австралии, которую после жутких лесных пожаров стало затапливать ливнями, заметили странное существо, плавающее по улицам.
Фотографию на своей странице в Facebook опубликовал житель городка Берли Хедс на побережье штата Квинсленд.
Брендан Хорн (Brendan Horne) показал фото затопленной улицы в своем городе, по которой плыло неизвестное существо, - по его мнению, оно похоже на акулу.
Шокированный мужчина предположил, что в дальнейшем эти "машины для убийства" могут заплыть прямо в чью-то спальню.
Как известно, восточные и юго-восточные регионы Австралии накрыли сильные ливни с штормовым ветром и градом, вследствие чего начался потоп, улицы отдельных населенных пунктов превратились в реки.
По словам экспертов, серьезные пожары создают благоприятные условия для дальнейшего образования разрушительных штормов, но стихийное бедствие такой силы случается раз в столетие.
Напомним, что ранее фанаты природы в Австралии запустили грандиозный голый флешмоб.
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