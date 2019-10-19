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19 октября • обновлено в 15:06
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В Турции произошло новое смертельное ЧП с ребенком из России

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В Турции в результате несчастного случая умерла пятилетняя девочка из России.

Как сообщает агентство DHA, инцидент произошел в Кемере, когда семья решила поехать в каньон Гейнюк на электровелосипедах.

В частности, двое детей 10 и пяти лет и родители отправились на прогулку, когда мужчина не справился с управлением на горной дороге. По данным издания, велосипед сорвался в пропасть.

В Турции умерла девочка из России

В Турции умерла девочка из России

DHA

Взрослые и 10-летний мальчик получили ушибы, пятилетняя девочка получила серьезные травмы. На помощь пострадавшим пришел местный житель.

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Он подвез семью до больницы, но девочка так и не смогла выжить, умерев на руках у врачей. Погибшей оказалась Мария Сугробова. Остальные члены семьи были выписаны из больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце лета в Турции погибла маленькая девочка. 18 августа в Бодруме 12-летнюю россиянку засосало в трубу отельного бассейна.

Папа нырнул за ребенком, чтобы спасти, но не мог ничего сделать. Руку девочки удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Маленькую туристку из России доставили в больницу. 28 августа она скончалась.

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Место
Турция
Теги
смерть туризм путешествия
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Бедняжка, пускай отдыхает на небесах, сочувствую родителям - тупица.
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