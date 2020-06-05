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5 июня • обновлено в 22:48
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В МИД объяснили, что ждет украинцев за границей после отмены карантина

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В каждой стране разные правила соблюдения эпидемиологических мер для туристов, поэтому украинцам, которые собрались путешествовать после карантина, нужно быть готовым их соблюдать.

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Об этом 5 июня в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

В МИД объяснили, что ждет украинцев за границей после отмены карантина

В МИД объяснили, что ждет украинцев за границей после отмены карантина

"Въезжая в другое государство, гражданин соглашается придерживаться правил этой страны. В каждой стране они разные, где-то нужно сделать тест, где-то пройти двухнедельную самоизоляцию. Отправляясь в путешествие, каждый гражданин должен понимать, что его ждет (в той или иной стране)", – отметил он.

Также он рассказал, что по возвращению украинцы должны зарегистрироваться в приложении "Дія" и пройти двухнедельную самоизоляцию, или отправиться на обсервацию.

"Но со временем эти правила могут быть ослаблены, если будет стабилизироваться эпидемиологическая ситуация", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы уже с 1 июля смогут отправиться отдыхать в Грецию при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.

Напомним, что с 15 июня Украине планирует возобновить международное авиасообщение.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Коронавирус Карантин в Украине
Персоны
Дмитрий Кулеба Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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