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7 февраля • обновлено в 08:35
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В Крыму волна шторма утопила двух туристов

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В Ялте (временно оккупированный Крым) произошло смертельное происшествие с туристами. В районе пляжа "Ласточкино гнездо" волна смыла в море девушку и мужчину, которые стояли на причале. Оба погибли.

Как сообщается на сайте "Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым", инцидент случился днем 5 февраля. О нем очевидцы сообщили спасателям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К месту выехала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в составе пяти человек и одной единицы техники совместно с сотрудниками "министерства чрезвычайных ситуаций" по Крыму.

В Ялте волна утопила двух человек

В Ялте волна утопила двух человек

Сайт оккупационного "министерства чрезвычайных ситуаций" в Крыму

В Ялте волна утопила двух человек

В Ялте волна утопила двух человек

Сайт оккупационного "министерства чрезвычайных ситуаций" в Крыму

Кроме того, к поисковым работам также были привлечены водолазы-спасатели, задействованы рыболовецкие суда, находящиеся в акватории и имеющие разрешение на выход в море при таком волнении. Также в аэропорту "Симферополь" к вылету был подготовлен вертолет МЧС России.

Однако водолазы обнаружили мужчину и девушку мертвыми. Их тела были подняты на борт проходящего мимо судна. На момент происшествия волнение моря составляло около 4 баллов. К тому же температура воды была достаточно низкая.

В Ялте волна утопила двух человек

В Ялте волна утопила двух человек

Сайт оккупационного "министерства чрезвычайных ситуаций" в Крыму

В Ялте волна утопила двух человек

В Ялте волна утопила двух человек

Сайт оккупационного "министерства чрезвычайных ситуаций" в Крыму

В Ялте волна утопила двух человек

В Ялте волна утопила двух человек

Сайт оккупационного "министерства чрезвычайных ситуаций" в Крыму

Также на Telegram-канале "Вести FM" появилось видео, на котором еще один человек едва не стал жертвой стихии. Мужчина прогуливался по набережной Ялты, когда его окатило огромной волной. Он успел отскочить в последний момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня в оккупированном РФ Крыму двое российских десантников погибли во время выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне. Военные упали на воду и не смогли вовремя освободиться от подвесной системы парашюта.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Ялта
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Комментарии
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
А придупредительные таблички и ограждения слабо было выставить и не подпускать людей к пирсам во время шторма. Каждый год одно и тоже.
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Лапоть Чубатый, Бляди какие таблички мозги включать нужно
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
в российском крыму?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Внаукраине Потриот, в их смерти виновна рассея, как оккупант. А Крым украинский.
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Внаукраине Потриот, Росияне придури видно и слішно туда им и дорога в ад.
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