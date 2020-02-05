В Канаде из-за шутки о коронавирусе посадили самолет

Самолет канадской авиакомпании WestJet, выполнявший рейс из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт вылета из-за шутки одного из пассажиров о том, что он заражен коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на полицию.

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Пассажир в шутку рассказал экипажу, что недавно вернулся из Китая, где заразился коронавирусом.Эту информацию передали капитану воздушного судна, и тот принял решение вернуться в Торонто. На борту самолета находились 243 пассажира.

cbc.ca

29-летний мужчина был арестован, ему предъявили обвинение в причинении ущерба авиакомпании.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в СБНО заявили, что в Украине пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса. При этом уже примерно через 10-14 дней будет готова украинская тест-система для диагностики болезни.

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