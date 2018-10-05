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В Испании туристы угодили в неприятность из-за дрона

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Полиция города Севилья (Испания) изъяла у туристов из Нидерландов дрон, который упал на крышу Кафедрального собора.

Как пишет "Лайф" со ссылкой на местный источник, путешественники запускали дрон из окна отеля, в котором проживали. По их словам, в какой-то момент они потеряли контроль над беспилотником и потеряли его.

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Спустя некоторое время дрон нашли полицейские на крыше собора. Однако вместо того, чтобы вернуть его владельцам, они составили на них протокол за нарушение ограничений по использованию беспилотных летательных аппаратов.

Теперь туристы должны будут заплатить штраф в размере от 600 до 30 000 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, путешественники разгромили стереотипы туристов о Шотландии.

Место
Испания
Объекты
туризмпутешествия
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