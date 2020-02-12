В Грузии заявили о всплеске туризма из Украины

В 2019 году число украинцев, посетивших Грузию, опять выросло. Эту страну посетили 207,6 тыс. человек, что на 17,6% больше показателя за позапрошлый год.

Таким образом, Украина оказалась на шестом месте среди стран, которые поставляют путешественников в Грузию, сообщил грузинский посол в Украине Теймураз Шарашенидзе, передает УНИАН.

Впрочем, по словам дипломата, даже не смотря на очередной всплеск туризма, грузины ждут от украинцев большего.

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"200 тысяч отдыхающих из сорокамиллионного населения Украины – это не предел. Тем более, что в Грузии можно отдыхать 12 месяцев в году", - уверен посол Шарашенидзе.

Всего в прошлом году в Грузии побывали 9,5 млн туристов со всего мира. Причем популярность страны растет по всем направлениям.

Прирост путешественников из Германии составил 38%, из Польши - 32%, из Франции - 28%, из Узбекистана - 102%, Киргизстана - 100%, Китая – 50% и Саудовской Аравии – 50%.

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