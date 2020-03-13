В Эстонии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса: с полок магазинов начали исчезать продукты

Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.

Школы в Эстонии переходят на удаленное и домашнее обучение, в больницах и тюрьмах вводится запрет на посещение, на границе, в аэропортах и портах действует санитарный контроль. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядят магазины в центральной части Таллина.

В Таллине с прилавком магазинов начали исчезать хлеб и туалетная бумага, а в популярных заведениях нет посетителей.

Теперь в Эстонии запрещены все публичные собрания, концерты и спортивные соревнования, закрыты музеи и кинотеатры.

Также составлен список регионов мира, которые входят в зону риска. В него, в частности, попали Китай, Италия, Иран.

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения отправила специальную миссию в Украину из-за COVID-19. В Украине также разработают порядок принудительной госпитализации людей, которые заражены коронавирусом.

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