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13 марта • обновлено в 18:38
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В Эстонии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса: с полок магазинов начали исчезать продукты

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Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.

Школы в Эстонии переходят на удаленное и домашнее обучение, в больницах и тюрьмах вводится запрет на посещение, на границе, в аэропортах и портах действует санитарный контроль. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядят магазины в центральной части Таллина.

В Эстонии ввели режим ЧП из-за коронавируса: в магазинах начали исчезать продукты

В Таллине с прилавком магазинов начали исчезать хлеб и туалетная бумага, а в популярных заведениях нет посетителей.

В Эстонии ввели режим ЧП из-за коронавируса: в магазинах начали исчезать продукты
В Эстонии ввели режим ЧП из-за коронавируса: в магазинах начали исчезать продукты
В Эстонии ввели режим ЧП из-за коронавируса: в магазинах начали исчезать продукты
В Эстонии ввели режим ЧП из-за коронавируса: в магазинах начали исчезать продукты
В Эстонии ввели режим ЧП из-за коронавируса: в магазинах начали исчезать продукты

Теперь в Эстонии запрещены все публичные собрания, концерты и спортивные соревнования, закрыты музеи и кинотеатры.

В Эстонии ввели режим ЧП из-за коронавируса: в магазинах начали исчезать продукты

Также составлен список регионов мира, которые входят в зону риска. В него, в частности, попали Китай, Италия, Иран.

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения отправила специальную миссию в Украину из-за COVID-19. В Украине также разработают порядок принудительной госпитализации людей, которые заражены коронавирусом.

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Автор
Мария Дидык
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hunt andres
hunt andres
Все правда. Сам сегодня поржал, побывав в Ülemiste keskus. Каждый второй айдиот тащил в корзине спайку туалетной бумаги и пачки макарон-гречки))) Дошло до того, что премьер обратился к жителям с просьбой угомониться)
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