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24 февраля • обновлено в 09:57
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В Англии во вскрытом древнем саркофаге нашли тайное послание

3.5т

В древнем египетском саркофаге нашли тайное послание – изображение и текст, обращенные к богу Солнца Ра-Хорахте.

Археологи нашли послание случайно во время изготовление цифрового изображения саркофага, сообщает Phys.org.

Цветные рисунки и иероглифы ученые перевели как "Ра-Хорахте, великий Бог, Повелитель Неба".

В Англии во вскрытом древнем саркофаге нашли тайное послание

pixabay.com

Интересно, что саркофаг, которому более трех тысяч лет, обнаружили и доставили в Великобританию из Египта более столетия тому назад, но надпись нашли лишь сейчас.

Тогда из саркофага извлекли тело жреца, который покоился там.

Но лишь сейчас, для изготовления компьютерной модели саркофага его очистили, собрали образцы материалов и красок, которые там находились.

Послание нашли под смолистым материалом, который использовался во время захоронения мумии.

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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
послание кклам...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Быдлo с Педерации ниже изгаляется. Этот росейский скот считает себя очень оригинальным. Ну, как для скота - тогда да.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Не удивлюсь, если там послание на свиномове))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Pyankovsky Alexey, не, на козлячем езиге.
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