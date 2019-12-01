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1 декабря • обновлено в 22:13
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В Альпах под лавиной погибли непослушные туристы: что произошло

3.2т
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Два лыжника, катавшиеся вне трассы в итальянских Альпах, погибли под снегом из-за схода лавины.

28-летний Эдоардо Камарделла и 32-летний Лука Мартини катались на лыжах на итальянской стороне Монблана, несмотря на предупреждение противолавинной службы о потенциальной опасности схода лавины. Об этом сообщает La Reppublica.

В Альпах под лавиной погибли непослушные туристы: что произошло
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Снег накрыл лыжников, когда они находились на 500 метров ниже станции канатной дороги Пунта Хелброннер. От нее отходят сразу несколько направлений для внетрассового катания, популярные у фри-райдеров. По одному из них и спускались Камарделла и Мартини.

Сначала в этом районе сошла небольшая лавина, которую увидел один из лыжников, также катавшихся там. Он предупредил Камарделла и Мартини об опасности, но они продолжили спуск. Через несколько минут за первой лавиной последовала вторая, которая накрыла лыжников.

В Альпах под лавиной погибли непослушные туристы: что произошло

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Автор
Мария Дидык
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