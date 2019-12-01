В Альпах под лавиной погибли непослушные туристы: что произошло

Два лыжника, катавшиеся вне трассы в итальянских Альпах, погибли под снегом из-за схода лавины.

28-летний Эдоардо Камарделла и 32-летний Лука Мартини катались на лыжах на итальянской стороне Монблана, несмотря на предупреждение противолавинной службы о потенциальной опасности схода лавины. Об этом сообщает La Reppublica.

Снег накрыл лыжников, когда они находились на 500 метров ниже станции канатной дороги Пунта Хелброннер. От нее отходят сразу несколько направлений для внетрассового катания, популярные у фри-райдеров. По одному из них и спускались Камарделла и Мартини.

Сначала в этом районе сошла небольшая лавина, которую увидел один из лыжников, также катавшихся там. Он предупредил Камарделла и Мартини об опасности, но они продолжили спуск. Через несколько минут за первой лавиной последовала вторая, которая накрыла лыжников.

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