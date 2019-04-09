Украинец устроил переполох в московском аэропорту "Шереметьево": что известно

В московском аэропорту "Шереметьево" 22-летний украинец устроил переполох, пытаясь улететь домой без денег.

По данным Telegram-канала Mash, молодого полтавчанина, который якобы учится на актерском в Полтаве, зовут Артем Химочко.

"Он поет, мечтает о славе и учится на актерском в Полтаве. Недавно навещал Москву — гулял, смотрел на Красную площадь и не рассчитал с деньгами — на обратный билет их не хватило. Идей не было, мозг родил гениальную мысль: лезть через высокий бетонный забор. У самой взлётной полосы его и повязали — крики, вопли и отсутствие логичных объяснений своего плана", – сказано в сообщении.

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По данным агентства городских новостей "Москва", неизвестного мужчину задержали при попытке перелезть через ограждение. Однако там не уточняется, что нарушителем был украинец.

соцсети Пользователь под именем Артем Химочко

"В 4:33 8 апреля технические системы и операторы видеонаблюдения периметрового ограждения международного аэропорта "Шереметьево" (МАШ) зафиксировали попытку постороннего лица перелезть через ограждение на территорию аэродрома. На место немедленно прибыла группа быстрого реагирования службы авиационной безопасности МАШ и задержала нарушителя", – сказано в сообщении.

OBOZREVATEL пытался найти Артема Химочко в социальных сетях, однако обнаружил только незаполненный профиль в Facebook, а также в "ВКонтакте", которая запрещена в Украине. Ни один из профилей уже давно не обновлялся. Подтверждений, что именно его задержали в "Шереметьево", также нигде нет.

соцсети Пользователь под именем Артем Химочко

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России задержали украинца Игоря Пирожка по подозрению в ведении партизанской войны против РФ. Пресс-секретарь партии "Правый сектор" Артем Скоропадский в комментарии OBOZREVATEL рассказал подробности о мужчине.

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