Украинец устроил переполох в московском аэропорту "Шереметьево": что известно

В московском аэропорту "Шереметьево" 22-летний украинец устроил переполох, пытаясь улететь домой без денег.
По данным Telegram-канала Mash, молодого полтавчанина, который якобы учится на актерском в Полтаве, зовут Артем Химочко.
"Он поет, мечтает о славе и учится на актерском в Полтаве. Недавно навещал Москву — гулял, смотрел на Красную площадь и не рассчитал с деньгами — на обратный билет их не хватило. Идей не было, мозг родил гениальную мысль: лезть через высокий бетонный забор. У самой взлётной полосы его и повязали — крики, вопли и отсутствие логичных объяснений своего плана", – сказано в сообщении.
По данным агентства городских новостей "Москва", неизвестного мужчину задержали при попытке перелезть через ограждение. Однако там не уточняется, что нарушителем был украинец.
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Пользователь под именем Артем Химочко
"В 4:33 8 апреля технические системы и операторы видеонаблюдения периметрового ограждения международного аэропорта "Шереметьево" (МАШ) зафиксировали попытку постороннего лица перелезть через ограждение на территорию аэродрома. На место немедленно прибыла группа быстрого реагирования службы авиационной безопасности МАШ и задержала нарушителя", – сказано в сообщении.
OBOZREVATEL пытался найти Артема Химочко в социальных сетях, однако обнаружил только незаполненный профиль в Facebook, а также в "ВКонтакте", которая запрещена в Украине. Ни один из профилей уже давно не обновлялся. Подтверждений, что именно его задержали в "Шереметьево", также нигде нет.
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Пользователь под именем Артем Химочко
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России задержали украинца Игоря Пирожка по подозрению в ведении партизанской войны против РФ. Пресс-секретарь партии "Правый сектор" Артем Скоропадский в комментарии OBOZREVATEL рассказал подробности о мужчине.
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