Украинец покорит отдаленный антарктический остров

Украинец Вадим Ивлев проведет несколько недель на отдаленном необитаемом острове Сигню, который относится к Антарктике.

Радиоинженеру из Киева удалось стать частью международной экспедиции. На острове он поможет установить радиосвязь по просьбе радиолюбителей со всего мира, которые и финансируют путешествие, сообщает ВВС News Украина.

Небольшой остров Сигню – часть архипелага Южных Оркнейских островов в 600 км от Антарктиды. Он необитаем и покрыт льдом. Постоянные жители острова – пингвины, тюлени, морские слоны.

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Чтобы достичь острова нужно плыть от Южной Америки пять дней через океан. Дорога обещает быть непростой.

По словам путешественника, из-за вращения Земли в этих широтах не стихает безудержный западный ветер. Из-за него океанские волны в этом районе достигают высоты шестиэтажного дома.

На острове действуют суровые правила, установленные международным сообществом. Исследователи обязаны убрать за собой все отходы и главное – не завозить сюда каких-либо животных, семена или растения.

Однажды в 60-х одна из экспедиций случайно завезла сюда нелетучих комаров, которые неожиданно массово расплодились на острове, пожирая остатки местных растений.

Поскольку Ивлев – член международной экспедиции, за путешествие ему ничего платить не придется.

Другое дело туристы, которые хотят посетить Антарктиду в частном порядке. Цены на туры в район вечной мерзлоты на специальных яхтах и лайнерах стартуют от 10 тыс. евро, а ведь еще нужно купить необходимое снаряжение и добраться до Аргентины, откуда обычно стартуют такие экспедиции.

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