Ученые предрекли крах статуям на острове Пасхи

Побережье острова Пасхи и расположенные там древние статуи могут быть затоплены в ближайшие десятилетия из-за роста уровня океана, вызванного глобальным потеплением.

Согласно оценкам исследователей, к 2100 году океан может подняться примерно на два метра, при этом под водой окажутся обширные прибрежные территории. Это усилит процесс эрозии и разрушение береговой линии на острове Пасхи вместе срасположенными там статуями моаи. Об этом сообщает The New York Times.

Под угрозой окажутся многие скульптуры, которые в настоящее время стоят почти у самой воды. Так, наступающий океан, скорее всего, уничтожит церемониальную платформу Тонгарики, где расположено 15 статуй различной величины. Также могут исчезнуть пляжи в бухтах Анакена и Акаханга, где лежат упавшие моаи.

Статуи острове Пасхи Наука и жизнь

Жители острова Пасхи планируют защитить достопримечательности с помощью стены, однако пока не ясно, будет ли эта мера эффективной. Чиновники рассматривают возможность переноса статуй в глубь суши.

Отметим, Моаи были воздвигнуты коренными жителями острова, которые прибыли туда в IX—X веках из Восточной Полинезии. Считается, что статуи изготовлены между 1250 и 1500 годами. Материалом служили породы из каменоломни потухшего вулкана Рано Рараку.

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