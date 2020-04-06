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7 апреля • обновлено в 00:17
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Тысячи китайцев застряли на горе после карантина

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Тысячи китайских туристов застряли на горном массиве Хуаншань в провинции Аньхой, который был открыт властями после карантина,

Видеозапись и подробности произошедшего публикует Daily Mail.

Тысячи китайцев застряли на горе после карантина

Daily Mail

Тысячи китайцев застряли на горе после карантина

Daily Mail

В выходные, 5 и 6 апреля, правительство открыло парк для посещения и сделало вход бесплатным для привлечения гостей. В результате хайкинговые тропинки заповедника оказались забиты путешественниками, и достопримечательность пришлось временно закрыть.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.

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Автор
Мария Дидык
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