Тысячи китайцев застряли на горе после карантина

Тысячи китайских туристов застряли на горном массиве Хуаншань в провинции Аньхой, который был открыт властями после карантина,
Видеозапись и подробности произошедшего публикует Daily Mail.
Daily Mail
Daily Mail
В выходные, 5 и 6 апреля, правительство открыло парк для посещения и сделало вход бесплатным для привлечения гостей. В результате хайкинговые тропинки заповедника оказались забиты путешественниками, и достопримечательность пришлось временно закрыть.
Как ранее писал OBOZREVATEL, бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!