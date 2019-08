"Ты урод!" В аэропорту США разразился скандал из-за невежливой сотрудницы

Во время прохождения контроля в аэропорту Greater Rochester в округе Монро, США, турист Нил Страснер получил от сотрудницы пункта досмотра записку, где было написано: "Ты урод".

Турист сразу обратился к администрации аэропорта с просьбой разобраться в этом происшествии. Об этом сообщает Fox News.

Служба безопасности просмотрела видеозапись с камер наблюдения и обнаружила, что сотрудница пункта досмотра сразу после того, как передала оскорбительную записку Страснеру, принялась писать следующее послание.

Представитель Администрации транспортной безопасности (TSA) сообщил, что после разбирательства сотрудницу аэропорта уволили.

UPDATE: The airport security employee has been fired, according to TSA. Here's the video of the employee passing the mean note, laughing about it, and reaching for more paper to begin writing again. #ROC pic.twitter.com/wXLcD8aLwz