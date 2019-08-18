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"Ты урод!" В аэропорту США разразился скандал из-за невежливой сотрудницы

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Во время прохождения контроля в аэропорту Greater Rochester в округе Монро, США, турист Нил Страснер получил от сотрудницы пункта досмотра записку, где было написано: "Ты урод".

Турист сразу обратился к администрации аэропорта с просьбой разобраться в этом происшествии. Об этом сообщает Fox News.

"Ты урод!" В аэропорту США разразился скандал из-за невежливой сотрудницы

Скриншот из видео

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Служба безопасности просмотрела видеозапись с камер наблюдения и обнаружила, что сотрудница пункта досмотра сразу после того, как передала оскорбительную записку Страснеру, принялась писать следующее послание.

Представитель Администрации транспортной безопасности (TSA) сообщил, что после разбирательства сотрудницу аэропорта уволили.

Как ранее писал OBOZREVATEL, единственная стюардесса самолета авиакомпании Air Wisconsin напилась во время полета и не смогла обслуживать пассажиров. 49-летняя Джулианна Марч работала на рейсе Чикаго — Саут-Бенд.

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Место
США
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