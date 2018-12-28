Турция вводит новый налог для украинцев: сколько придется платить

С 1 января 2019 года Турция вводит налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро. Эта сумма будет взиматься в аэропортах по прилету.

Планировалось, что новый налог будет 3 евро, но Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) удалось снизить цену. Об этом сообщает today.ua.

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"По данным Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB), сначала главное управление государственных аэропортов страны планировало ввести налог в размере 3 евро с человека. Однако, после обращения TÜRSAB к министру культуры и туризма Турции Мехмета Нури Ерсои с предложением снизить налог, было решено уменьшить сумму сбора до 1,5 евро", — пишет издание.

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