Туристы из разных стран дали лайфхаки, как путешествовать чаще и дешевле

Пользователи сети из разных стран мира поделились секретами экономии денег, а также лайфхаками бюджетных поездок.

Свои рекомендации путешественники разместили на социальном новостном сайте Reddit. Все началось с того, что одна туристка, работающая медсестрой, попросила совета, как путешествовать, не вгоняя себя в долги.

Одни пользователи посоветовали, в первую очередь, разобраться с долгами, а после – научиться экономить и правильно планировать бюджет. Кто-то, например, рекомендует максимально урезать расходы: самостоятельно готовить еду, снять жилье в более дешевом районе и даже продать автомобиль, а вместо него купить велосипед.

Девушка с ником roses_are_blue дала не столь радикальное наставление: "Определите сумму, которую вы хотите сэкономить (например, 10-20% от зарплаты). Вычтите эту сумму и фиксированные месячные траты из своего дохода, после чего останется именно та сумма, на которую вам необходимо прожить. Так, за год можно отложить денег на одну дорогую поездку или несколько дешевых".

Другие опытные туристы рассказали, как экономить непосредственно на самих путешествиях. Так, планируя поездку, можно изначально выбирать более бюджетные направления, а жилье бронировать на сервисе Airbnb или останавливаться в хостелах.

Кроме того, всегда можно искать выгодные туры и предложения, выбирать дешевые билеты. А летать лучше в будни, отметил пользователь с ником plausibleforearm.

Путешествие в горы shutterstock.com

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, эксперты вычислили самые выгодные месяцы для путешествий в 2020 году.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram