Турист летел из Вьетнама и умер в России: что случилось

Британец, летевший из Ханоя в Лондон, почувствовал себя плохо в самолете и скончался после экстренной посадки в аэропорту Сочи.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел на борту Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Vietnam Airlines.

У мужчины, чье имя не называется, во время полета случился сердечный приступ, и пилот запросил срочную посадку в России, чтобы спасти ему жизнь. Когда самолет приземлился, британец был уже мертв. Позже стало известно, что тело мужчины доставили в Лондон тем же самолетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Турции скончался 57-летний украинский турист из Запорожья, который неделю пребывал в коме после того, как его избил россиянин на курорте Аланья.