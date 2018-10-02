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Турист летел из Вьетнама и умер в России: что случилось

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Британец, летевший из Ханоя в Лондон, почувствовал себя плохо в самолете и скончался после экстренной посадки в аэропорту Сочи.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел на борту Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Vietnam Airlines.

У мужчины, чье имя не называется, во время полета случился сердечный приступ, и пилот запросил срочную посадку в России, чтобы спасти ему жизнь. Когда самолет приземлился, британец был уже мертв. Позже стало известно, что тело мужчины доставили в Лондон тем же самолетом.

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Место
Россия
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