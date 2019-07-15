Стало известно о загадочных смертях украинцев в Турции

По официальным данным, с мая текущего года на турецких курортах по различным причинам скончалось 13 украинцев. Отмечается, что большинство неприятностей случаются из-за несоблюдения общих правил поведения.

Об этом сообщил консул Украины в Турции Вячеслав Хоменко, пишет "Укринформ".

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"С мая по июнь у нас 13 умерших граждан Украины. В основном это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья. Первая из причин – сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, приехавшие сюда на лечение и, к сожалению, не выдержавшие разнообразных медицинских процедур, которые осуществляли в больнице. Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал чистить кровь, и онкобольные были", – рассказал дипломат.

По словам Хоменко, одной из основных причин гибели туристов является злоупотребление алкоголем.

"Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура, и результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших", - добавил Хоменко.

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