Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Стало известно о загадочных смертях украинцев в Турции

156.7т Читать материал на украинском

По официальным данным, с мая текущего года на турецких курортах по различным причинам скончалось 13 украинцев. Отмечается, что большинство неприятностей случаются из-за несоблюдения общих правил поведения.

Об этом сообщил консул Украины в Турции Вячеслав Хоменко, пишет "Укринформ".

Турция

Турция

Турпром

Новости
Недоедки по второму кругу: в Турции признались, чем кормят гостей

"С мая по июнь у нас 13 умерших граждан Украины. В основном это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья. Первая из причин – сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, приехавшие сюда на лечение и, к сожалению, не выдержавшие разнообразных медицинских процедур, которые осуществляли в больнице. Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал чистить кровь, и онкобольные были", – рассказал дипломат.

По словам Хоменко, одной из основных причин гибели туристов является злоупотребление алкоголем.

"Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура, и результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших", - добавил Хоменко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, девушку из Нью-Йорка накачали наркотиками, изнасиловали и сбросили с балкона отеля на отдыхе в Пунта-Кана в Доминиканской Республике.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Место
Турция
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
143
30
Смешно
20
Интересно
209
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"одной из основных причин гибели туристов является злоупотребление алкоголем" это самые загадочные причины смерти украинцев, да...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Maklaren Daniel
Maklaren Daniel
Одной из основных причин гибели туристов является злоупотребление алкоголем.КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
Google оплачував щоденну роботу в Інтернеті від 500 до 1000 доларів.і отримав перший місяць $ 22836 і $ 32574 в зарплаті мого минулого місяця від Google, що працює вдома протягом 4 годин робочого дня. легко заробляти $ 150 за годину, а заробітoок може бути ще більшим з часом. Це те, що я роблю ........ ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel