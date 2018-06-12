Самолет экстренно сел в Ирландии из-за записки в туалете

"Боинг" американской авиакомпании United Airlines экстренно приземлился в аэропорту Шаннон Ирландии.

Инцидент произошел 11 июня. Лайнер, на борту которого находились 214 человек, летел из Рима в Чикаго. Причиной экстренной посадки стало сообщение о минировании самолета. Записку с угрозами обнаружили в туалете, пишет The Irish Sun.

В аэропорту пассажиров и их багаж дополнительно досмотрели представители служб авиационной безопасности, после чего туристов разместили в гостиницах. Рейс задержали на несколько часов.

Как сообщал Obozrevatel Travel, ранее в аэропорту Lion Air Индонезии ложное сообщение о бомбе заставило людей выпрыгнуть из самолета, который готовился к взлету.