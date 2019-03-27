Ryanair запустит рейс по новому направлению: куда полетим

Лоукост-авиакомпания Ryanair открывает новое направление – из Киева в испанскую Валенсию.

Как сообщает Lowcost.ua, в системе бронирования уже появились билеты, которые также можно приобрести через мобильное приложение авиакомпании.

В одну сторону полет стоит от €66 (около 2010 гривен. – ред.). Уточняется, что Валенсия – это третий испанский город, куда будет выполнять прямые регулярные перелеты авиакомпания, ведь компания уже запустила рейсы в Барселону, а также анонсировала перелеты в Мадрид.

Ryanair Instagram@aviation_irl

"Перелеты по новому рейсу будут выполняться с 29 октября из Международного аэропорта "Борисполь" в Аэропорт-Валенсия два раза в неделю: по вторникам и субботам. Продолжительность путешествия составит четыре часа", – сказано в сообщении.

Билеты на новые рейсы можно приобрести на официальном сайте авиакомпании или в мобильном приложении. Для поиска выгодных дат и тарифов можно воспользоваться сервисом Fare Fineder, а также сайтом Kiwi.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова в июне 2019 года в Краков.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!