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Ryanair запустит рейс по новому направлению: куда полетим

1.2тЧитать материал на украинском

Лоукост-авиакомпания Ryanair открывает новое направление – из Киева в испанскую Валенсию.

Как сообщает Lowcost.ua, в системе бронирования уже появились билеты, которые также можно приобрести через мобильное приложение авиакомпании.

В одну сторону полет стоит от €66 (около 2010 гривен. – ред.). Уточняется, что Валенсия – это третий испанский город, куда будет выполнять прямые регулярные перелеты авиакомпания, ведь компания уже запустила рейсы в Барселону, а также анонсировала перелеты в Мадрид.

Ryanair

Ryanair

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"Перелеты по новому рейсу будут выполняться с 29 октября из Международного аэропорта "Борисполь" в Аэропорт-Валенсия два раза в неделю: по вторникам и субботам. Продолжительность путешествия составит четыре часа", – сказано в сообщении.

Ryanair запустит рейс по новому направлению: куда полетим

Билеты на новые рейсы можно приобрести на официальном сайте авиакомпании или в мобильном приложении. Для поиска выгодных дат и тарифов можно воспользоваться сервисом Fare Fineder, а также сайтом Kiwi.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова в июне 2019 года в Краков.

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Тема
Авиаперелеты
Место
Украина
Теги
Ryanairавиабилетыдешевые билеты
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