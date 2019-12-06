Ryanair отменит ряд рейсов из Киева в ЕС: озвучены сроки

Ирландская авиакомпания Ryanair отменит рейсы из Киева в Стокгольм (Швеция) и в Нюрнберг (Германия).

Такое решение вызвано задержками поставок самолетов Boeing 737 MAX, сообщает Avianews.

Фото:biz.liga.net

"Задержки с поставками самолетов Boeing 737 Max привели к тому, что лоукост снова пересмотрел свои планы по расширению флота и рассчитывает получить теперь только 10 самолетов в летнем расписании-2020 вместо 20", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания прекратит выполнять регулярные рейсы по обоим направлениям 27 марта 2020 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекратит полеты из Киева в Краков и из Киева в Бангкок.

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