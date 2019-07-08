Российские туристы массово отказываются от Грузии: что известно

Туристы из России массово отменяют брони в отелях Грузии после прекращения авиасообщения и матерного скандала с журналистом Георгием Габунией по отношению к Владимиру Путину.

Об этом рассказал глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили на своей странице в Facebook.

Он пожаловался, что в начале 2019 года страна понесла большие потери из-за проблем в секторе туризма. После этого в Грузии усиленно работали над тем, чтобы получить хороший результат.

"Мы попытались убедить людей отдохнуть в Грузии, мы все поверили, что наш труд будет иметь результаты, затем последовало вчерашнее заявление. С сегодняшнего утра туристы с нами перестали выходить на связь. Все массово отменяют брони", – пожаловался он.

Туризм в Грузии sputnikgeorgia

Алавердашвили добавил, что грузины много работают для своей страны и платят в бюджет огромные налоги, пытаясь максимально популяризировать национального производителя и покупать как можно больше местной продукции.

"В общем, правительство вы или оппозиция, может вы будете ругаться между собой и позволите нам заниматься делом. Обещаем, что будем содержать и одних, и других, обоим хватит заплаченных нами налогов. Всем будет хорошо, если вы дадите нам возможность заниматься бизнесом и не будете жертвовать страной ради ваших партийных страстей", – добавил он.

В комментарии ТАСС Алавердашвили также рассказал, что временный запрет на авиасообщение между Россией и Грузией сказался на черноморских курортах. По его подсчетам, 80% гостиничных броней были аннулированы.

Туристы в Грузии Национальная администрация туризма

"Ситуация неблагоприятная и в остальной Грузии. Мы можем сказать, что в общей сложности по стране россиянами аннулировано до 60% гостиничных броней", – добавил он.

Национальная администрация туризма Грузии предположила, что вероятный ущерб для экономики страны от сокращения турпотока из РФ составит около $710 млн.

Напомним, 7 июля Георгий Габуния обматерил Путина в эфире телеканала "Рустави-2". Власти Грузии осудили грубость ведущего, однако от извинений в сторону лидера РФ воздержались.

Георгий Гарбуния

Выступление телеведущего вызвало возмущение со стороны российских пропагандистов. Среди разъяренных оказались Владимир Соловьев и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что матерный скандал на ТВ является нежеланием грузинских властей приструнить радикальные элементы в обществе. Телекомпания "Рустави 2" после скандала прекратила вещание из-за массовых протестов, которые начались под зданием. В результате телеведущего отстранили на два месяца от работы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!