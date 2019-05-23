Раскрыта опасность подзарядки телефона в аэропорту

Использовать USB-порты для зарядки мобильных устройств в аэропорту может быть опасно.

Так, об этом путешественников предупреждает Forbes. По данным источника, злоумышленники модифицируют эти порты, вследствие чего на мобильное устройство устанавливается вредоносное программное обеспечение (ПО). Оно может "украсть" данные о владельце, включая информацию о его банковском аккаунте.

"Допустим, я плохой парень. Я прихожу в аэропорт. Я не собираюсь разбирать всю зарядную станцию, но я могу просто вставить туда свой кабель. Вы видите зарядный кабель Apple и, вероятно, подключаетесь к нему. Однако внутри него встроен специальный чип, который занесет вам вредоносное ПО. Итак, вы заряжаете свой телефон, а я владею вашими данными", — объяснил вице-президент X-Force Threat Intelligence в IBM Security Калеб Барлоу.

Фото: pixabay.com

Также эксперт порекомендовал заряжать телефон своим обычным кабелем, подключаясь при этом к розетке, или пользоваться портативным аккумулятором.

Ранее OBOZREVATEL назвал топ-10 самых опасных аэропортов мира. В некоторых из них случались настоящие трагедии, которые стоили жизни многим пассажирам.

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