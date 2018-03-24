Как путешествовать без денег: советы от "блогера-бомжа"

Известный украинский тревел-блогер Максим Заселян, который называет себя "путешественником-бомжом", рассказал, как можно путешествовать по миру без денег.

Заселян побывал без всяких средств в кармане в 32 странах, а также проехал автостопом более 45 тысяч километров. Максим принимал участие в реалити-шоу "Автостопом до Гаваны", объехал Европу, снял сериал "Приключения бомжа в Штатах", пишет Clutch.

Парень рассказал, насколько нелегко путешествовать, не имея в распоряжении внушительной суммы денег: ему приходилось ночевать в Макдональдсах, временно жить в церквях и даже спать на крышах. Заселян отметил, что питался на задних дворах ресторанов, плантациях, летал без документов, ходил пешком десятки километров, а совсем недавно - объехал Исландию на велосипеде.

Максим Заселян 24tv.ua

Максим решил превратить свое хобби в заработок: с каждым путешествием парень начал снимать крутые видеоблоги и через некоторое время стал одним из лучших в этой сфере.

"Не очень комфортный сон - это не самая главная причина для грусти. Для меня же это совсем не важно. Чем больше ограничений, тем больше историй. А если ты без денег? А если нет транспорта? Ты ищешь варианты, как выжить, и это весело. В Штатах мы проверили все способы выживания в контексте еды и ночлега. Вообще я стараюсь не тратить много в любом путешествии, и не потому, что нет денег, а потому, что это интереснее - идти неочевидным путем", - поделился Максим.

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Парень уверен что если бы он был каким-то законодателем, то на государственном уровне принял закон о том, что каждый гражданин, достигший 18 лет, обязан поехать в путешествие за границу.

Среди основных советов, которые помогут выжить за границей без личных сбережений, он озвучил следующие:

1. Станьте учителем английского:

Учителя английского языка пользуются большим спросом, особенно в странах Азии, Африки и Латинской Америки. При этом, чтобы преподавать английский язык в школе, необязательно иметь образование педагога или быть коренным носителем языка. Но в некоторых серьезных школах от вас могут потребовать показать сертификат о сдаче международного экзамена по TESOL, TEFL или CELTA. Но и зарплата при этом будет соответствующая: например, около $ 36 000 в год в Японии и $ 45 000 в год в Объединенных Арабских Эмиратах.

2. Работа на круизном лайнере:

Работа на частной яхте или круизном лайнере - хороший способ увидеть разные страны и посетить экзотические места. При этом на корабле вам предоставят бесплатное жилье, питание, страховку и отель на случай остановки в другой стране. А на многих крупных лайнерах для членов экипажа есть отдельные магазины, интернет-кафе, тренажерные залы и зоны отдыха с бильярдом.

Максим Заселян Dorohins

3. Международный курьер:

Многие крупные интернет-магазины, чтобы доставить товар за считанные дни, поручают доставку туристам, которые как раз возвращаются домой из путешествия или, наоборот, летят отдыхать. Турист, собирающийся лететь домой, должен оставить информацию о себе и своем перелете на специальном сайте по доставке или на сайте магазина, а сотрудники магазина подберут нужную посылку (обычно это гаджеты или одежда).

Как сообщал "Обозреватель", группа исследователей из Университета Нью-Гэмпшира (США) рассказала о последствиях, которые грозят человеку, совершившему межпланетное путешествие.