Прощай, Крымнаш: россиянам разрешили отдыхать в Египте

Российская туристическая компания Tez Tour впервые после того, как в ноябре 2015 года президент РФ Владимир Путин запретил россиянам летать в Египет, возобновила продажу туров на курорты.

В настоящее время компания предлагает путевки с прямым перелетом "Аэрофлота" в аэропорт Каира с последующими трансферами в отели Шарм-Эль-Шейха и Хургады, сообщает RNS.

Наряду с этим другие российские туроператоры вроде Anex Tour или Tui пока воздерживаются от организации туров из-за длительности трансферов и невозможности осуществлять прямые чартерные рейсы до курортов.

Насколько известно, компания "Аэрофлот" объявила о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Каир с 11 апреля. Предварительно самолеты будут летать в Египет и обратно три раза в неделю. С 12 июня по 2 июля рейсы станут ежедневными.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после крушения в ноябре 2015 года на Синае пассажирского самолета авиакомпании "Когалымавиа", в результате которого погибли 224 человека. Одной из вероятных причин назвали теракт, эксперты предположили, что террористы заложили бомбу в багажное отделение самолета в аэропорту Шарм-эль-Шейха.

После инцидента Президент РФ Владимир Путин поддержал рекомендации Федеральной службы безопасности о приостановке полетов российской авиации в Египет.

Как сообщал ранее "Обозреватель", Портников рассказал, почему Кремль открещивается от версии теракта в авиакатастрофе самолета в Египте.