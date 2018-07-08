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Поспорила: пенсионерка проехала 12 тыс. км на стареньком авто

1.5тЧитать новость на украинском

Пенсионерка из Южной Африки проехала от Кейптауна до Лондона на своем старом автомобиле. На такую поездку женщина решалась после спора в эфире одной из радиостанций.

Чтобы повидаться с дочкой 81-летняя Джулия Альбу преодолела 12 070 км, сообщает "Car Throttle".

Пенсионерка старалась не ездить после 16:00 по соображениям безопасности.

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В Лондоне Джулия отметила, что за всю дорогу ей лишь однажды пришлось заменить колесо, которое разболталось на дороге из Уганды.

Как ране писал OBOZREVATEL, на испанском фестивале быки покалечили людей.

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