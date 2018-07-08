Поспорила: пенсионерка проехала 12 тыс. км на стареньком авто

Пенсионерка из Южной Африки проехала от Кейптауна до Лондона на своем старом автомобиле. На такую поездку женщина решалась после спора в эфире одной из радиостанций.

Чтобы повидаться с дочкой 81-летняя Джулия Альбу преодолела 12 070 км, сообщает "Car Throttle".

Пенсионерка старалась не ездить после 16:00 по соображениям безопасности.

В Лондоне Джулия отметила, что за всю дорогу ей лишь однажды пришлось заменить колесо, которое разболталось на дороге из Уганды.

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