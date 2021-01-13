Популярный туристический город в Турции затопило из-за сильных дождей. Видео

После продолжительной засухи в туристическом городе Турции Измир пришли сильные ливни с грозами. Дождевой поток затопил первые этажи домов и магазины, заблокировал автомобили на дорогах.

По словам представителей Управления метеорологии, 12 января в центре города выпало 77,9 л дождя на 1 кв. м. Больше всего дождя нападало в течение шести часов, из-за этого и возникло наводнение, сообщает издание Daily Sabah (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным издания, курьеры на скутерах просто плыли по дорогам. Местные жители спасли пенсионерку, которую унесла стихия. Женщина застряла под грузовиком.

К слову, туристам рекомендовано покинуть город или отказаться от поездки туда.

Курортная Анталия также сильно пострадала от осадков. Из-за шторма, который достиг 85 километров в час, зафиксировали волны высотой в 5 метров. Кроме того, на дома обрушились деревья. Спасатели постоянно выезжают на вызовы.

Заметим, в других турецких городах дождя нет, а температура – выше сезонных норм.

Как сообщал OBOZREVATEL, туристический сезон в Турции начнется в апреле 2021 года. Власти государства ожидают, что за год страну могут посетить около 25 млн иностранцев.