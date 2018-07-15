Покрыт лианами и деревьями: как выглядит лучший небоскреб в мире. Фото, видео

Международный совет по высотным зданиям и городской среде (CTBUH) назвал лучшие высотные здания 2018 года. Победителем в главной номинации Tall Building Awards стал сингапурский небоскреб Oasia Hotel Downtown.

Здание строили с 2012 по 2016 год. Его высота - 190 метров, пишет "Новое время".

asiastyle.asia

На четырех открытых террасах, под которые отведено 40% площади отеля, высажены 33 вида растений. Фасад украшает 21 разновидность лиан и винограда.

asiastyle.asia

asiastyle.asia

Минимальная стоимость номера за сутки $207.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Индии хотят снести Тадж-Махал.