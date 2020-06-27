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27 июня • обновлено в 16:43
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Популярный курорт Украины заполонили огромные медузы. Фото

1.3т
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Побережье Азовского моря, в частности пляжи Бердянска, заполнили большие медузы.

Как стало известно OBOZREVATEL, крупные особи появились на пляжах в средине текущей недели, в разгар сезона.

Некоторые отдыхающие пожаловались, что медузы уже успели их ужалить.

Медузы у побережья Азовского моря.

Медузы у побережья Азовского моря.

Источник: Апостроф

Медузы у побережья Азовского моря.

Медузы у побережья Азовского моря.

Источник: Апостроф

"Сколько лет отдыхаю, не видел таких с 1989 года", – процитировал "Апостроф" одного из отдыхающих.

Медузы у побережья Азовского моря.

Медузы у побережья Азовского моря.

Источник: Апостроф

Добавим, опасаться медуз стоит аллергикам, детям, и если ожог стрекательными клетками медузы пришелся на слизистые оболочки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Азовском море живет несколько видов медуз, но они в основном безопасны. Недавно из Черного моря занесло их новый вид. Это связано, в первую очередь, с повышением в Азовском море уровня солености и климатическими причинами.

Предлагаем ознакомиться с подборкой советов, как вести себя при укусе медузы.

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Читайте все новости по теме "Летний отдых" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Летний отдых
Место
Украина Бердянск
Тег
Азовское море
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