Отдых в Турции: экологи проверили сотни пляжей

В 2018 году Фонд экологического образования (FEE) присудил 459 пляжам Турции высшую международную награду – право поднимать "голубой флаг".

Таким образом, Турция оказалась на третьем месте в мире по их числу, уступив первенство лишь Испании (590 пляжей) и Греции (519 пляжей), пишет otpusk.com.

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"Голубой флаг" – это награда, которую ежегодно получают пляжи за соответствие 33 критериям, определяемым международным Фондом экологического образования (FEE). Главные из них – территория, информация, чистота воды и безопасность для всей экосистемы.

Экопрограмма "Голубой флаг" зародилась во Франции в 1985 году и уже через два года покорила всю Европу. Люди с удовольствием стали посещать пляжи, отмеченные "голубым флагом", и городские власти совместно с расположенными на таких пляжах отелями и прочими заведениями стали активно в ней участвовать. В 2001 году программа стала международной, впервые включив в себя Южную Африку.

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Право на "Голубой флаг"

Пляж, обозначенный "голубым флагом", становится очень популярным среди туристов. На нем всегда присутствуют туалеты, имеется доступ к питьевой воде, есть спасательный пост и пункт оказания первой помощи. На пляжах проводится регулярная уборка, ограничивается доступ домашним животным, не разрешается громкая музыка и загрязняющий транспорт, например, мопеды.

Такие пляжи могут быть как муниципальными, так и частными, вход является бесплатным или стоит не дороже $30, а все дополнительные услуги имеют "разумную цену".

"Голубой флаг" присуждается на сезон, но может быть отозван в любое время, если один из критериев нарушается. Например, после шторма работники пляжа обязаны сначала устранить все последствия и только потом поднять флаг.

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Чистота воды

Критерии оценки воды на пляжах с "голубыми флагами" разработаны Фондом экологического образования и требуют наличия специально оборудованной лаборатории. Проба берется на 30 см ниже поверхности воды, проверяется в течение суток и, если все в порядке, то повторяется через 31 день.

В воде не должно быть загрязнений, вызванных промышленной деятельностью человека, а также элементов, которые может занести течение или источник.

Где в Турции больше всего "Голубых флагов"

Турция присоединилась к программе в 1994 году, получив 12 флагов. Но уже к 2002 у нее было 140 таких пляжей, многие из которых не утратили свой статус и по сей день.

Лучшим регионом Турции в этом отношении является Анталья, расположенная на Средиземном море. Вместе с соседним регионом Мугла она входит в так называемую Турецкую Ривьеру, принимающую почти половину всего турпотока в стране.

Как и следовало ожидать, они получили наибольшее количество "голубых флагов" в 2018 году – около 200 пляжей в Анталии и 100 в Мугле. И, хотя в Испании традиционно количество пляжей с голубыми флагами больше, чем в любой другой стране, именно в Анталье отмечена их наибольшая концентрация.

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"Голубые флаги" Средиземноморского побережья

Хотя Анталья считается молодым курортом, именно здесь в 1994 году "голубой флаг" впервые получили 4 отеля, сохраняющие на него права до сих пор. В отношении пляжей Антальи за последние годы можно отметить только увеличение количества "голубых флагов".

Появились и новые победители, впервые получившие награду в 2018 году. Знаменитые муниципальные пляжи района Антальи Коньяалты почти все получили "голубой флаг". Согласно требованиям Фонда, они приспособлены для инвалидов-колясочников – там проложены специальные дорожки вплоть до спуска к морю.

В районе Коньяалты близ Сарису находится еще один муниципальный пляж, отмеченный "голубым флагом" - Antalya Metropolitan Municipality Beach of Women, который в определенные часы открыт только для женщин.

С недавнего времени "голубые флаги" стали получать и пляжи района Муратпаша. Их особенность в том, что расположены они на скалах, но снабжены деревянным настилом, который обеспечивает безопасный вход в воду.

"Голубой флаг" в 2018 году снова получил песчаный пляж Лары. Песок здесь чаще всего перемешан с мелкими ракушками и не прилипает к телу, что ценится многими отдыхающими.

Примыкающие к Ларе пляжи курортной зоны Белека также отмечены голубыми флагами. Особенно выдающимися в этом отношении оказалась территория поселка Серик – там флаг поднимут более 40 отелей.

Награду получили пляжи районов Сиде и Аланьи, где находится знаменитый Пляж Клеопатры, песок на который по преданию был привезен из долины Нила, и многие другие.

Чистейшими в провинции Анталья считаются и галечные пляжи – как и раньше, "голубой флаг" отправился в Кемер – в его поселки Гейнюк, Кириш и Чамьюва. Знаменитый поселок Текирова (в нем, правда, преобладают песчано-галечные пляжи), также отметился "голубыми флагами" как минимум в трех отелях.

В целом же можно сказать, что практически все турецкое побережье Средиземного моря – это сплошные пляжи с "голубыми флагами". Другими отмеченными флагами курортами на Средиземном море являются Мерсин с 8 пляжами и Адана с 2-мя пляжами.

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"Голубые флаги" Эгейского побережья

Вторая часть Турецкой Ривьеры, регион Мугла, омывается сразу двумя морями – Средиземным и Эгейским, которые создают многочисленные заливы. Пляжи здесь песчаные и песчано-галечные.

Лидером по количеству "голубых флагов" является Бодрум с его преимущественно песчаными пляжами на Эгейском море. Здесь насчитывается более 50 отелей, имеющих право на "голубой флаг", и несколько муниципальных пляжей.

Второй знаменитый курорт Муглы - Мармарис, обладающий галечными пляжами, находится практически на границе двух морей. Здесь "голубые флаги" встречаются реже – право на них имеют порядка 20 отелей. Также "голубыми флагами" награждены другие курорты Муглы - Фетхие, Датча, Акьяка.

Еще одним знаменитым курортом на Эгейском море является Измир, получивший 52 "голубых флага" в 2018 году. Ими отмечены самые популярные пляжи – Чешме, Илыджи, Гюмюльдур, Фоча и Урла. Также "голубые флаги" получил и другой курорт на Эгейском море – Айдын (30 пляжей). А находящиеся на побережьях Эгейского и Мраморного морей Балыкесир и Чанаккале получили "голубые флаги" на 23 и 12 пляжах соответственно.

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Черное и Мраморное море

Эти регионы не так популярны у туристов, как Средиземноморское и Эгейское побережья Турции. Мраморное море считается малопригодным для пляжного отдыха из-за высоких волн, а Черное море также проигрывает Средиземному по многим показателям. Абсолютно все пляжи, получившие здесь "голубые флаги", являются муниципальными. Исключение составляет только регион Самсун на востоке Турции, где единственный пляж с "голубым флагом" в городе Илкадим числится за отелем.

На Мраморном море больше всего "голубых флагов" у регионов Текирдаг, и Коджаэли – по 5 пляжей у каждого, а меньше всего в регионе Ялова – 2 пляжа.

На Черном море наиболее популярно восточное направление, где находится регион Самсун с 8 пляжами с "голубыми флагами" и Орду с 5 такими пляжами. Затем идет Дюздже – 3 флага, Сакарья – 2 и Кыркларели – 1.

Самый знаменитый город, омываемый и Мраморным, и Черным морями – Стамбул, тоже получил 2 "голубых флага" в 2018 году. Правда, не за пляжи, а за марины – стоянки катеров и яхт (есть и такая категория в программе награждения флагами).

Озеро Ван

В Турции имеется и единственный не-морской пляж с "голубым флагом". Находится он на берегу озера Ван в провинции Ван. Это самое большое в мире содовое озеро, ширина которого доходит до 119 км. Уникальный состав озера известен человечеству не одно тысячелетие, на озере всегда жили люди, и велось хозяйство. Первую награду этот пляж получил в 2016 году, и с тех пор поддерживает свое право на "голубой флаг". Для привлечения внимания туристов на небольшом островке озера даже была восстановлена армянская церковь и запущен паром.

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