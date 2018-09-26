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Около 30 тыс. пассажиров: Ryanair угодил в скандал из-за массовой отмены рейсов

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Один из крупнейших лоукостеров, ирландская авиакомпания Ryanair угодила в очередной скандал из-за массовой отмены рейсов, запланированных на грядущую пятницу, 28 сентября.

Как сообщает Avianews, в связи с забастовкой бортпроводников в ряде европейских стран (Испания, Бельгия, Голландия, Португалия, Италия, Германия), компания не выполнит 190 заложенных в расписание рейсов, что составляет 8% от общего числа ее перелетов в этот день.

Около 30 тыс. пассажиров: Ryanair угодил в скандал из-за массовой отмены рейсов

Фото: publico.es

"Все клиенты, рейсы которых были затронуты (около 30 000 пассажиров), получили письма по электронной почте и SMS-сообщения об отмене за три дня до вылета", - отметили в Ryanair.

В компании также заявили, что забастовки якобы были организованы профсоюзами по настоянию работников конкурирующих авиакомпаний.

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Отмечается, что ранее Ryanair заключил соглашения о признании профсоюзов пилотов и бортпроводников в нескольких странах Европы и согласился перевести в 2019 году сотрудников на контракты в соответствии с законодательством стран, где работает персонал, отказавшись от использования более либерального ирландского законодательства.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине официально запустился Ryanair. На данном этапе известны 12 новых маршрутов лоукостера.

Объекты
Ryanairновостилоукосты
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