Огненный торнадо и километры дыма в США: фантастическое видео

В США очевидцы зафиксировали на видео необычное природное явление - торнадо, который сформировался над пожаром и превратился в огненный смерч, выбросив в воздух столпы черного дыма на высоту свыше семи километров.

Видео было снято рядом с рекой Колорадо поблизости города Блайт, Калифорния, и опубликовано на Youtube.

Видео: Youtube/CHRIS MACKIE

На видео видно, что в это время по реке на катерах проплывали люди.

Видео было снято 14 июля. В этот день в регионе стояла жара около +43°C, а порывы ветра достигали 32 км/ч.

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