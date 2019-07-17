Ни денег, ни отдыха: в Украине активизировались туристические мошенники

В Украине активизировались мошенники, которые в разгар летнего сезона обманывают туристов продавая им якобы дешевые путевки на популярные курорты.

В результате украинцы не получают ни отдыха, ни денег, пишет издание "Вести".

1tulatv.ru

Киевлянки Владислава Паламарь и Людмила Костенко пожаловались на то, что турагентство, в которое они обратились за покупкой якобы "отказного тура" в Турцию, присвоило их деньги и перестало выходить на связь. Отмечается, что тур девушки покупали еще в середине июня.

"Мы долго выбирали тур, ходили по турагентствам, но то, что нам нравилось, стоило больших денег, и мы уже стали подбирать себе что-то попроще. Но в один день, листая ленту в социальной сети, я увидела рекламу тура в пятизвездочный отель на неделю всего за 14 тыс. грн на двоих", — рассказывает Людмила.

Всесвіт-Тур

"Мне сказали, что люди, которые бронировали путевку, отказались от нее по семейным обстоятельствам, и чтобы она не пропала, а люди получили хоть какую-то компенсацию, ее сейчас продают с 50% скидкой. И, мол, это даже не продажа, а просто переоформление на другие фамилии. Они мне также сказали, что фирма находится в Виннице, и если я захочу купить путевку, то мне нужно будет или ехать к ним, или отправить деньги на карту", — рассказывает девушка.

В итоге, посоветовавшись, девушки отправили нужную сумму на карту и стали готовиться к вылету. Им пообещали прислать договор и ваучеры через два дня после оплаты.

"Сперва они все время просили подождать, а потом и вовсе перестали отвечать. В итоге своих документов мы так и не дождались, хотя уже должны были вылететь. А когда стали искать упоминания о фирме в интернете, заметили, что у нее нет сайта, а страничка в соцсетях была создана буквально пару недель назад. На днях собираемся идти в полицию. Но в то, что нам вернут деньги, уже не верим", — говорит Костенко.

Как говорят в турагентствах, аферисты часто прикрываются известными брендами и значительно занижают цены на путевки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве засекли двух злоумышленниц, которые на продаже "липовых" туристических путевок обманули людей на 2 млн грн. Как выяснилось, в правоохранительные органы столицы обратилось 39 граждан, которые оплатили путевки одном из туристических агентств, однако услуги так и не получили.

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