Не смог приземлиться: стало известно о ЧП в аэропорту Николаева

В аэропорту Николаева не смог приземлиться самолет с пассажирами на борту, который летел из египетского курорта Шарм-эль-Шейх.
Из-за проблем с совершением посадки самолет улетел в одесский аэропорт. Руководитель николаевского аэропорта Федор Барна прокомментировал ситуацию, пишет издание "Новости-N".
Так, Барна отметил, что "ничего страшного не случилось" и вскоре лайнер с туристами на борту приземлится в указанном месте. При этом причину произошедшего он не назвал.
TopKyiv.info
Вероятной причиной ЧП, по которой не смог приземлиться самолет в аэропорту Николаева стала нерасчищенная от снега взлетно-посадочная полоса.
Помимо этого, в аэропорту Николаева находятся пассажиры, которые планировали улететь в Шарм-эль-Шейх этим же самолетом, однако все они вынуждены ожидать, пока борт вылетит из Одессы.
Позже стало известно, что самолет все-таки вылетел в Николаев, после того, как посадочную полосу привели в надлежащее состояние.
NEWS.PN
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Отметим, что данный рейс осуществляла скандальная авиакомпания SkyUp.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно самолет авиакомпании SkyUp, который должен был привезти украинских отдыхающих из египетского Шарм-эль-Шейха в Киев, не смог приземлиться из-за резкого ухудшения погоды.