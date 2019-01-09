Не смог приземлиться: стало известно о ЧП в аэропорту Николаева

В аэропорту Николаева не смог приземлиться самолет с пассажирами на борту, который летел из египетского курорта Шарм-эль-Шейх.

Из-за проблем с совершением посадки самолет улетел в одесский аэропорт. Руководитель николаевского аэропорта Федор Барна прокомментировал ситуацию, пишет издание "Новости-N".

Так, Барна отметил, что "ничего страшного не случилось" и вскоре лайнер с туристами на борту приземлится в указанном месте. При этом причину произошедшего он не назвал.

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Вероятной причиной ЧП, по которой не смог приземлиться самолет в аэропорту Николаева стала нерасчищенная от снега взлетно-посадочная полоса.

Помимо этого, в аэропорту Николаева находятся пассажиры, которые планировали улететь в Шарм-эль-Шейх этим же самолетом, однако все они вынуждены ожидать, пока борт вылетит из Одессы.

Позже стало известно, что самолет все-таки вылетел в Николаев, после того, как посадочную полосу привели в надлежащее состояние.

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Отметим, что данный рейс осуществляла скандальная авиакомпания SkyUp.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно самолет авиакомпании SkyUp, который должен был привезти украинских отдыхающих из египетского Шарм-эль-Шейха в Киев, не смог приземлиться из-за резкого ухудшения погоды.