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/Новости

Названы самые невоспитаные туристы в мире

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По результатам опроса, проведенного онлайн-сервисом по поиску и бронированию авиационных и железнодорожных билетов Biletix, россияне попали в число "худших" в мире туристов. Компанию им в списке составили отдыхающие из Китая и США.

Так, об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Ленты.ру". Отмечается, что на вопрос "Считаете ли вы россиян вежливыми и воспитанными туристами?" отрицательно ответили 44 процента опрошенных, а положительный ответ дали 33 процента респондентов. Причем невоспитанными россиян считают не только иностранцы, но и отдыхающие соотечественники.

Названы самые невоспитаные туристы в мире

Фото: Minval.az

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Также выяснилось, что россияне раздражают иностранцев привычкой с разбега прыгать в бассейн и закапывать окурки в песок на пляже, а китайцы — тем, что громко разговаривают и медленно передвигаются.

Стоит отметить, что самыми вежливыми туристами опрошенные назвали японцев, немцев и французов.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты в сфере туризма назвали самые необычные варианты для размещения туристов. Так, они отметили, что все чаще путешественники отказываются от стандартных гостиниц и выбирают что-то более интересное.

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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Да и пох... Тагиииил!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Россияне попали в этот список потому, что опрашиваемые вечно нас с украинцами путают.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Турецкое агентство Biletix имеет, конечно, право на собственное мнение, но в аналогичных антирейтингах большинства серьёзных туристических фирм с мировым именем первые места традиционно и устойчиво занимают граждане совсем других стран.
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