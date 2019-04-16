Названы лучшие маршруты мира для путешествия на машине

Известный туроператор Trailfinders составил список лучших маршрутов в мире для путешествий на машине.

По данным издания Express, подобный вариант для туризма привлекателен не только свободой выбора локаций, но и возможностью поучаствовать в разных местных мероприятиях.

Путешествия на машине fee.org

По версии туроператора, самым популярным направлением для путешествий на авто является шоссе №1 в Калифорнии. Расстояние маршрута составляет 951 км. Это главная автомагистраль, которая проходит вдоль большей части тихоокеанского побережья Калифорнии.

Highway 1, California The New York Times

На втором месте – дорога вдоль побережья в Австралии от Сиднея до Брисбена. На третьей строчке оказалась Garden Route ("Дорога Садов") в ЮАР. Следом идет "Великая океанская дорога" в австралийском штате Виктория.

Пятерку лучших маршрутов замыкает Route 66 в США, которая известна тем, что пересекает всю Америку по диагонали.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно был составлен рейтинг самых бюджетных направлений, куда можно отправиться в однодневное путешествие.

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