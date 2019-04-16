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Названы лучшие маршруты мира для путешествия на машине

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Известный туроператор Trailfinders составил список лучших маршрутов в мире для путешествий на машине.

По данным издания Express, подобный вариант для туризма привлекателен не только свободой выбора локаций, но и возможностью поучаствовать в разных местных мероприятиях.

Путешествия на машине

Путешествия на машине

fee.org

По версии туроператора, самым популярным направлением для путешествий на авто является шоссе №1 в Калифорнии. Расстояние маршрута составляет 951 км. Это главная автомагистраль, которая проходит вдоль большей части тихоокеанского побережья Калифорнии.

Highway 1, California

Highway 1, California

The New York Times

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На втором месте – дорога вдоль побережья в Австралии от Сиднея до Брисбена. На третьей строчке оказалась Garden Route ("Дорога Садов") в ЮАР. Следом идет "Великая океанская дорога" в австралийском штате Виктория.

Пятерку лучших маршрутов замыкает Route 66 в США, которая известна тем, что пересекает всю Америку по диагонали.

Названы лучшие маршруты мира для путешествия на машине

Amazon

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно был составлен рейтинг самых бюджетных направлений, куда можно отправиться в однодневное путешествие.

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путешествия туризм
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