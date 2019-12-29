Над популярным курортом в Австралии нависла смертельная опасность: объявлена эвакуация

Десятки тысяч отдыхающих и жителей призывают эвакуироваться из популярного туристического места на юго-востоке Австралии.

Такое решение местные власти приняли из-за волны жары, которая угрожает эскалацией лесных пожаров, пишет Вloomberg.

В телевизионном обращении в воскресенье комиссар по чрезвычайным ситуациям штата Виктория Эндрю Крисп призвал около 30 000 человек, отдыхающих вокруг озер в восточном регионе Гипсленда, покинуть местность.

"Мы хотим, чтобы вы немедленно уехали оттуда. Очень важно, чтобы вы сейчас очень серьезно подумали об отъезде", - сказал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на горнолыжном курорте в центральной части Швейцарии сошла лавина, в результате чего два человека получили ранения.

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