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На популярном курорте туристка выпала из самолета во время полета

1.5т Читать материал на украинском

На Мадагаскаре 19-летняя туристка из Британии Алана Катленд выпала из самолета во время полета.

Тело студентки Кембриджского университета нашли местные жители и сотрудники служб безопасности. Об этом пишет CNN.

Алана Катленд

Алана Катленд

CNN

Новости
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Полиция расследует обстоятельства падения Катленд и устанавливает, не намеренно ли она это сделала. Девушка летела вместе с еще одной пассажиркой из Великобритании и пилотом, которые позже сообщили полиции, что через 5-6 минут после взлета Катленд расстегнула ремень безопасности и открыла дверь.

Вторая пассажирка схватила Катленд за ногу и продержала ее около двух минут. Когда пилот заметил, что происходит, он попытался закрыть дверь.

В итоге Катленд упала. По словам очевидцев, когда студентка падала, она не кричала.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2019 году в турецкой Анталье было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых. Это связано с тем, что они перед поездкой не всегда могут адекватным образом оценить состояние своего здоровья

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Место
Мадагаскар
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